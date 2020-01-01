На что способен гигантский магнит весом в три тонны: Эксперименты
Сколько сможет поднять такой магнит?
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Блогеры из Дюшес решили провести очень крутой эксперимент. Раньше они пытались снять ролик с гигантским магнитом и у них ничего не получилось. Но сейчас они нашли настоящий монстр магнит весом в три тонны.
Как вы думаете, что будет с телевизором под таким магнитом? Или что будет с телефоном под таким магнитом?
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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