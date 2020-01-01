Clubhouse больше не требует инвайты для регистрации

Но былой ажиотаж это вряд ли вернет.

Соучредители Clubhouse Пол Дэвисон и Роган Сет объявили сегодня, что приложение больше не требует приглашения для регистрации. Представитель компании подтвердил, что в настоящее время в списке ожидания находятся около 10 миллионов человек, и со временем они будут постепенно добавляться в приложение. (По сути, миллионы пользователей не будут добавлены сегодня, но, похоже, если вы попытаетесь зарегистрироваться заново, вы сможете это сделать.) Наряду с новостями Clubhouse продемонстрировал новый логотип, а также новый значок приложения.

Читай также: В Skype запустят функцию общения голограмм

"Система приглашений была важной частью нашей ранней истории", - говорится в сообщении в блоге об изменениях. "Добавляя людей волнами, приветствуя новые лица каждую неделю в рамках наших мероприятий по средам и общаясь с сообществом каждое воскресенье, мы смогли размеренно развивать Clubhouse и не допускать сбоев, поскольку мы масштабируется".

Это изменение произошло всего через неделю после того, как Clubhouse запустил свой вариант личных сообщений, Backchannel, который, по словам команды, получил 10 миллионов сообщений, отправленных в течение первого дня запуска, и более 90 миллионов в течение первой недели.

Конечно, открытие приложений происходит на фоне растущей конкуренции. Когда Clubhouse разработал свой продукт и обзавелся списком ожидания, другие социальные аудиопродукты, такие как Twitter Spaces, открылись для всех. Если Clubhouse хочет конкурировать и продолжать привлекать новых пользователей, он должен убедиться, что каждый действительно может получить к нему доступ. Часть этого пути заключалась в переносе приложения не только на iOS, но и на Android, и теперь завершен второй важный шаг - устранение любых ограничений при регистрации новых пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть.