Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

В компании отрицают утечку.

Согласно сообщению Cyber ​​News, личные данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse просочились в Сеть на популярном хакерском форуме.

Полученные данные о пользователях Clubhouse включают имена, имена профилей в социальных сетях и другие детали.

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Clubhouse не сразу ответил на запрос. Как сообщает Cyber ​​News, раскрытые данные могут позволить злоумышленникам атаковать пользователей через фишинг схемы или кражу личных данных.

В воскресенье Clubhouse отреагировал на сообщение Cyber ​​News, написав в Twitter: “Clubhouse не был взломан“, - говорится в сообщении. “Упомянутые данные - это вся общедоступная информация профиля из нашего приложения, к которой любой может получить доступ через приложение или наш API (интерфейс прикладного программирования)“.

Приложение для социальных сетей только по приглашению, запущенное в марте 2020 года , превратилось в популярную платформу и привлекло миллионы пользователей. Его аудио-сообщество позволяет пользователям настраиваться на разговоры или “комнаты“ на различные темы. Сообщается, что компания ведет переговоры о раунде финансирования, который оценивает компанию в 4 миллиарда долларов.

Это произошло после того, как за последнюю неделю обнаружились две громкие утечки данных.

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Во вторник та же публикация сообщила, что личные данные 500 миллионов пользователей LinkedIn - около двух третей пользовательской базы платформы - были извлечены и выставлены на продажу в Интернете. Представитель LinkedIn подтвердил Insider в четверг, что действительно существует набор данных общедоступной информации, собранный с его платформы. Хакер пытается продать данные за четырехзначную сумму и, возможно, в виде биткойнов.

Пол Прюдомм, аналитик разведывательной компании IntSights, сказал, что раскрытые данные имеют большое значение, поскольку злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию своих сотрудников.

За несколько дней до того, как появились сообщения об утечках данных LinkedIn и Clubhouse, представитель Insider Аарон Холмс сообщил, что на форуме были опубликованы полные имена, местонахождение, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация 533 миллионов пользователей Facebook.

Исследователи безопасности сообщили, что хакеры могут использовать открытые данные, чтобы выдать себя за них или обманом заставить их раскрыть конфиденциальную информацию для входа.

Напомним, ранее сообщалось, что приватные фото основателя Facebook утекли в Сеть.