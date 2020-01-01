Xiaomi выпустила детские умные часы с двумя камерами

Часы защищены прочным стеклом.

Китайский технологический гигант Xiaomi представил новые детские умные часы под брендом MITU. Умные часы, получившие название MITU Children's Learning Watch 5X, оснащены улучшенным безопасным позиционированием, поддержкой WeChat для детей, а также двойной камерой высокой четкости.

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MITU Children's Learning Watch 5X появятся примерно через месяц после анонса MITU Children's 4G Phone Watch 5C. Эта новая модель поставляется с несколькими обновлениями, такими как 12-кратное безопасное позиционирование, а также 3D-позиционирование. Часы также имеют динамическое позиционирование захвата, которое позволяет родителям узнать точный уровень, на котором находится ребенок.

Умные часы оснащены 1,52-дюймовым экраном Retina с разрешением высокой четкости 360 x 400 пикселей и плотностью пикселей (PPI) более 355 пикселей на дюйм. Экран дисплея покрыт прочной защитой Corning Gorilla 3, обеспечивающей твердость поверхности 7H. Таким образом, экран устойчив к царапинам.

Кроме того, MITU Watch 5X поставляется с полной поддержкой 4G Netco и имеет встроенную боковую камеру на 8 МП и переднюю камеру на 5 МП. Передняя камера позволяет родителям видеть ребенка во время видеозвонка, а боковая камера дает родителям возможность просматривать окружающую среду ребенка. Камера оснащена автофокусом, встроенным высокоточным 3-осевым датчиком гироскопа и поддержкой видеосъемки с электронной стабилизацией изображения (EIS).

MITU Children’s Learning Watch 5X xiaomi

Кроме того, умные часы поддерживают WeChat. Ребенок может добавлять друзей, отправлять сообщения и совершать аудио- и видеозвонки с помощью мобильного телефона WeChat и детских часов WeChat. Он также поддерживает приложение Tencent QQ, позволяющее часам добавлять друзей, общаться в чате и проводить видеозвонки с помощью детских часов QQ.

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Что касается времени автономной работы, MITU Children's Learning Watch 5X комплектуется встроенной батареей емкостью 900 мАч с ежедневным режимом ожидания 6 дней. При ежедневном стандартном использовании часы могут работать от 3 до 4 дней, а при интенсивном использовании вы получаете примерно 1-2 дня автономной работы.

Новые часы также поддерживают водонепроницаемость 2ATM, что означает, что они могут противостоять воде глубиной менее 20 метров. Устройство также поддерживает дренаж одной кнопкой, эффективно повышает водонепроницаемость часов и делает игру более безопасной.

MITU Children's Learning Watch 5X в настоящее время продается в Китае через веб-сайт Youpin за 579 юаней (~ 89 долларов США). Доступен в синем и розовом цветах.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила наручники для детей за 8 долларов.