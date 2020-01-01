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Тренды YouTube: Смерть после вакцинации и комедия русской хтони

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Смерть після вакцинації: лучанка розповіла трагічну історію

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Смерть после вакцинации: легкомыслие врача или протокольные действия? Об этом мало кто сейчас говорит. Однако в редакцию ТРК Аверс обратилась жительница Луцка, чтобы рассказать трагическую историю. Супруги согласилось на прививку от коронавируса. После все было бы хорошо. Затем состояние мужчины значительно ухудшилось. Его госпитализировали, оказалось - коронавирус, но спасти уже не удалось. Жена убеждена, что врачи упустили время. А что говорят медики?

Орлов – комедия русской хтони / вДудь

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Кто такой Орлов и почему его называют Юрий Быков от комедии? Где в России можно купить двухкомнатную квартиру за 50 000 рублей? Как это, жить три месяца без отопления в минус 40? И в чем глобальный смысл сельской дискотеки.

 

Напомним, ранее в тренды попали Спасут ли нас электромобили и BTS - Permission to Dance.

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Теги: тренды YouTube, видео
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