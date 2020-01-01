Много файлов в маленьком корпусе: Обзор внешнего накопителя My Passport

Внешний накопитель может стать заменой устаревшей флешки.

Western Digital обновил линейку 2,5-дюймовых внешних накопителей My Passport с лучшим преимуществом, которое у них все еще есть: емкостью. Теперь терабайты умещаются на ладони.

WD My Passport немного больше 2,5-дюймовых накопителей, но это не значит, что он теряет портативность. Подчеркиваем, это не SSD, а именно механический накопитель.

WD My Passport: технические характеристики

Размеры: 11х8,2х2,2 см

Масса: 245 граммов

Емкость: 1, 2 или 4 ТБ.

Скорость: чтение - примерно 200 МБ/с, запись - приблизительно 100 МБ/с.

Программное обеспечение: WD Security для 256-битного шифрования AES и WD Drive Utilities для проверки целостности диска

Совместимость: Windows, Mac, Linux (отформатирован в NTFS, но может быть без проблем переформатирован). Некоторое программное обеспечение совместимо только с Windows.

Дизайн

My Passport и мой паспорт

Диск поставляется в картонной коробке, в которой находится еще пластиковая коробка с диском, проводом и инструкцией.

Коробка My Passport

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Размеры диска - 11х8,2х2,2 сантиметра. Это эквивалентно привычному 2,5-дюймовому диску, но немного толще (но это не умаляет портативности, он очень хорошо сбалансирован). Вес тоже немного выше обычного: 245 грамм. Ничто не мешает использовать этот диск, как и любой другой, эти небольшие увеличения - небольшая цена за ее преимущества.

My Passport в пластиковой коробке

Материал у диска тот же, что и всегда в этом типе дисков с ценовой категорией, ориентированной на широкого потребителя: пластик. Но диск не выглядит хрупким, а конструкция делает его прочным и долговечным. Диск не скользит на столе и приятный на ощупь.

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Эти My Passport продолжают тенденцию отсутствия кнопок: они получают питание напрямую от USB-соединения, а синий светодиод на передней панели устройства указывает, работает он или нет. Скорость USB составляет 3.0, и он предлагает только эту опцию. Конечно, можно было бы поставить сюда USB type C, но подавляющее большинство компьютеров все еще имеют обычные USB-порты, так что это не недостаток.

Вход для подключения провода

При подключении диск немного шумит, а если вы возьмете его в руки, почувствуете небольшую вибрацию. Но накопитель все равно тише, чем обычные HDD.

Тест

Для тех, кто хочет более элементарных тестов, My Passport может скопировать 4 видеофайла общей емкостью 7 ГБ за две минуты. Эти же 7 ГБ но в виде маленьких файлов (около тысячи) копируются чуть больше 4 минут.

Western Digital не указывает скорость, которую мы можем ожидать от диска в его спецификациях или в руководстве. Просто указывается, что пропускная способность соединения USB 3.0 составляет до 5 Гигабит в секунду (около 625 МБ в секунду). Реальная скорость намного ниже, но не из-за самого кабеля, а из-за ограничений USB 3.0.

Тест в CrystalDiskMark показал такие скорости.

Приложение

My Passport включает в себя два приложения, которые мы можем найти непосредственно сохраненными на жестком диске, совместимыми с Windows и macOS. После установки с диска нам сразу предложили обновить программное обеспечение.

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В комплекте идут программы WD Security и WD Drive Utilities. Первая предлагает нам зашифровать данные на диске с помощью 256-битного ключа шифрования AES, а второй предлагает нам инструменты для проверки наличия повреждений на диске.

Также можно настроить бэкап, чтобы при подключении к компьютеру в определенное время на My Passport сохранялись ваши документы или фотографии.

Защита реализована в виде программы WD Security, где вы можете задать пароль и подсказку для пароля, если боитесь его забыть.

Программное обеспечение

Также можно настроить, чтобы диск разблокировался при подключении к определенному компьютеру автоматически.

WD Drive Utilities позволяет тестировать диск, безопасно отформатировать его, настроить автоматическое отключение через определенное время и выключить подсветку индикатора, если она вас раздражает.

Но ставить программы необязательно.

Выводы

My Passport

Мы имеем дело с диском, который ориентирован на широкую публику, которой требуется большой объем хранилища в небольшом пространстве независимо от того, соответствует ли скорость передачи данных максимальной производительности SSD. Даже версия на 1 ТБ делает My Passport отличной заменой флешек или переносных дисков, который вы купили пару лет назад. Что уже говорить о версии на 4 ТБ. И старшая версия будет самой выгодной по соотношению “емкость-цена“.

Доступность достигается в том числе и тем, что это не SSD, а механический накопитель.

Напомним, ранее мы сделали обзор накопителя GoodRAM PX500 NVME PCIE Gen3 X4 1TB.