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Выпущен первый жесткий диск на 16 ТБ

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Его будут использовать для сетевых хранилищ.
Жесткий диск - рекордсмен по объему
Жесткий диск - рекордсмен по объему
chudo.tech

Компания Seagate Technology сообщила, что она «активно поставляет» корпоративные накопители на жестких магнитных дисках с гелиевым заполнением гермозоны, объем которых равен 16 ТБ. Эти накопители Exos X16  предназначены для крупных центров обработки данных. Компания также обновила линейки накопителей для сетевых хранилищ (NAS) IronWolf и IronWolf Pro новыми моделями объемом 16 ТБ.

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Жесткий диск Exos X16 типоразмера 3,5 дюймов со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин на сегодняшний день имеет наибольший в мире объем. Используя такие накопители, можно на 33% увеличить плотность хранения в расчете на одну стойку по сравнению с вариантом, построенным на использовании накопителей объемом 12 ТБ . Важно, что Exos X16 предлагает встроенную защиту данных, в том числе функцию Seagate Secure Instant Secure Erase для быстрого и простого удаления информации с жесткого диска, выводимого из эксплуатации.

Упомянутые выше модели IronWolf и IronWolf Pro объемом 16 ТБ предназначены для многопользовательских сред NAS и поддерживающих рабочие нагрузки до 300 ТБ/год. По мнению производителя, жесткие диски IronWolf идеально подходят для NAS в домашних и небольших офисах, а жесткие диски IronWolf Pro — в малом и среднем бизнесе.

Жесткий диск Exos X16 объемом 16 ТБ стоит 629 долларов. Цены двух других моделей производитель не называет.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что табачный дым портит жесткие диски.

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Теги: жесткий диск, Seagate
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