Выпущен первый жесткий диск на 16 ТБ

Его будут использовать для сетевых хранилищ.

Компания Seagate Technology сообщила, что она «активно поставляет» корпоративные накопители на жестких магнитных дисках с гелиевым заполнением гермозоны, объем которых равен 16 ТБ. Эти накопители Exos X16 предназначены для крупных центров обработки данных. Компания также обновила линейки накопителей для сетевых хранилищ (NAS) IronWolf и IronWolf Pro новыми моделями объемом 16 ТБ.

Читай также: Сделай "облако" у себя дома: обзор Seagate Wireless Plus (ФОТО)

Жесткий диск Exos X16 типоразмера 3,5 дюймов со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин на сегодняшний день имеет наибольший в мире объем. Используя такие накопители, можно на 33% увеличить плотность хранения в расчете на одну стойку по сравнению с вариантом, построенным на использовании накопителей объемом 12 ТБ . Важно, что Exos X16 предлагает встроенную защиту данных, в том числе функцию Seagate Secure Instant Secure Erase для быстрого и простого удаления информации с жесткого диска, выводимого из эксплуатации.

Упомянутые выше модели IronWolf и IronWolf Pro объемом 16 ТБ предназначены для многопользовательских сред NAS и поддерживающих рабочие нагрузки до 300 ТБ/год. По мнению производителя, жесткие диски IronWolf идеально подходят для NAS в домашних и небольших офисах, а жесткие диски IronWolf Pro — в малом и среднем бизнесе.

Жесткий диск Exos X16 объемом 16 ТБ стоит 629 долларов. Цены двух других моделей производитель не называет.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что табачный дым портит жесткие диски.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.