iPhone 13 Pro Max получит увеличенный блок камер

Это удалось понять благодаря чехлу для смартфона.

В камерах мобильных телефонов будет внесен ряд изменений, хотя похоже, что выступ камеры будет больше на устройствах Apple этого года.

Читай также: Макет iPhone 13 Pro Max показали на видео

На фото показан чехол для нового iPhone, он был размещен на Weibo, а внутри чехла находится текущий iPhone 12 Pro Max.

Как видно по фотографиям, отверстие для камер на тыльной стороне корпуса заметно отличается. Новый выступ камеры на iPhone 13 Pro Max будет шире и длиннее, чем на iPhone 12.

Мы также слышали ранее, что телефоны iPhone 13 будут немного толще, чем линейка iPhone 12, это сделано для установки обновленных камер.

В iPhone этого года камеры получат серьезные обновления, ранее мы слышали, что сверхширокая камера на устройстве будет с автофокусом, текущая камера на iPhone 12 - с фиксированной фокусировкой.

Мы ожидаем, что четыре новые модели в линейке iPhone 13 появятся в продаже где-то в сентябре, и как только мы получим более подробную информацию о телефонах, мы сообщим вам об этом.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 12 Pro c кусочком византийского копья оценили в $40 тыс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.