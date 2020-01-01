Суббренд Realme выпустил дешевые кнопочные телефоны

Стоимость самой доступной модели - 17 долларов.

Суббренд Realme анонсировал в Индии функциональные телефоны DIZO Star 300 и DIZO Star 500.

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Младшая модель - DIZO Star 300 - имеет 1,77-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 2550 мАч, тогда как DIZO Star 500 имеет 2,8-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 1900 мАч. Оба телефона поддерживают зарядку 5 Вт.

На задней стороне Star 300 находится модуль прямоугольной формы, а у Star 500 - текстурированная задняя часть с круглым корпусом камеры. Оба модуля имеют 0,3-мегапиксельную камеру и светодиодную вспышку. Что касается подключения, они оснащены слотом для двух SIM-карт с возможностью подключения 2G, слотом для внешнего хранилища, поддерживающим до 64 ГБ карты microSD, аудиоразъемом 3,5 мм и портом microUSB.

Помимо английского, Star 500 поддерживает индийские языки, такие как хинди, гуджарати, тамильский, телегу и каннада. Star 300 поддерживает еще несколько языков, например бенгали и панджаби. Star 500 и Star 300 дополнительно имеют другие функции, такие как Bluetooth, будильник, календарь, диктофон, файловый менеджер, FM-радио и музыкальный проигрыватель. Неясно, поддерживает ли Star 300 возможность подключения по Bluetooth. Модели Star 300 и 500 предлагают 32 МБ ОЗУ и 32 МБ памяти.

DIZO Star 300 в Индии продается по цене 1299 рупий (~ 17 долларов США) и поставляется в синем цвете. Star 500 стоит 1799 рупий (~ 24 доллара) и поставляется в зеленом цвете. Будут ли телефоны доступны в других странах - не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что realme выпустила бюджетный смартфон на 6000 мАч и четырьмя камерами.

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