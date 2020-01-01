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realme анонсировала первый в мире 4К-телевизор с технологией SLED

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Новая технология должна стать лучше, чем квантовые точки QLED.
SLED TV
SLED TV
realme

На выходных realme официально представила первый в мире смарт-телевизор SLED 4K. Это первый раз, когда технология выходит на рынок, и даже несмотря на то, что продукт еще не стал официальным, компания демонстрирует потенциал новой технологии.

Технология SLED - альтернатива дисплеям на основе квантовых точек (QLED). В панели SLED используется подсветка, отличная от белой подсветки ЖК-панели. На этот раз подсветка использует красный, зеленый и синий светодиоды для создания триплета, поскольку в ней есть поляризаторы и жидкокристаллический слой.

 

SLED TV
SLED TV
realme

 

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Также говорят, что технология SLED отличается от QLED. В случае панели QLED она имеет синюю подсветку и использует квантовые точки, которые поглощают синий свет и излучают красный или зеленый цвет. Затем ЖК-слой помогает контролировать количество света, проходящего через каждый пиксель.

Телевизор, который был продемонстрирован, представляет собой 55-дюймовую смарт-панель, которая обеспечивает 108%-ное покрытие цветового спектра NTSC. Тем не менее, панель поставляется с управляемым Bluelight и сертифицирована TÜV Rheinland.

 

SLED TV
SLED TV
realme

 

realme утверждает, что технология SLED позволит решить проблему синего света лучше, чем QLED. Нет сомнений в том, что эта новая технология направлена ​​на борьбу с такими конкурентами, как Samsung и OnePlus, которые уже выпустили телевизоры QLED на рынке. Еще неизвестно, получит ли эта новая технология популярность, когда продукт станет коммерческим.

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор.

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Теги: realme, телевизор, Смарт-тв
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