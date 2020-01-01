Apple сделала MacOS X бесплатной

Это касается только двух выпусков операционки.

Хотя macOS в настоящее время находится на версии 11 (также известной как Big Sur), а macOS 12 Monterey выйдет позже в этом году, многие люди используют старые версии операционной системы Mac. Некоторые люди до сих пор используют OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion, и до недавнего времени им приходилось платить Apple 19,99 долларов, чтобы получить коды загрузки для этих ОС. Но есть и хорошие новости: теперь Apple предлагает Lion и Mountain Lion бесплатно для всех, кто их хочет.

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Чтобы получить Lion и Mountain Lion бесплатно, вы можете посетить страницы поддержки для этих ОС на веб-сайте Apple:

Бесплатная загрузка установщика Mac OS X Lion (4,72 ГБ)

Бесплатная загрузка установщика Mac OS X Mountain Lion (4,45 ГБ)

Lion работает на компьютерах Mac, выпущенных до выпуска Mountain Lion в 2012 году. Mountain Lion работает на указанных ниже компьютерах Mac, но вы не сможете перейти на его версию, если полностью не переформатируете диск. Вы не можете установить старую ОС поверх новой. Кроме того, самой старой ОС, которую может запустить M1 Mac, является Big Sur.

iMac (середина 2007-2020 гг.)

MacBook (алюминий конца 2008 г. или начала 2009 г. или новее)

MacBook Pro (середина / конец 2007 г. или новее)

MacBook Air (конец 2008 г. или новее)

Mac mini (начало 2009 г. или новее)

Mac Pro (начало 2008 г. или новее)

Xserve (начало 2009 г.)

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Mac OS X 10. 6 Snow Leopard был выпущен в 2009 году и представил Mac App Store. Раньше Apple продавала Snow Leopard за 19,99 доллара, но теперь он недоступен.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустила обновление для MacOS.

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