Apple выпустила обновление для MacOS

Новая версия получила кодовое имя Catalina.

Компания Apple в понедельник объявила о доступности для установки очередной версии своей операционной системы для компьютеров и ноутбуков. Обладатели этих устройств могут обновиться до версии macOS Catalina.

Среди прочего здесь предлагается сервис Apple Arcade, который был запущен всего несколько недель назад. В нём можно приобрести подписку стоимостью $5 в месяц и получить доступ к разнообразным видеоиграм, некоторые из которых эксклюзивные. Среди них есть такие, как Oceanhorn 2, The Pathless и Beyond a Steel Sky.

Если вы подписались на этот сервис на мобильных устройствах Apple, дополнительная подписка для компьютеров не нужна. Один раз заплатив, покупатели получают доступ к сервису на Mac, iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch.

Вышла новая macOs Apple

Среди других возможностей для развлечения операционная система предлагает Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Эти приложения приходят на смену iTunes, содержа в себе разнообразный мультимедийный контент.

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Например, в приложении Podcasts можно скачать более 700 тысяч сериалов. Будущий сервис потоковой трансляции видео Apple TV+ уже в ноябре станет доступным в приложении Apple TV на компьютерах Mac.

Другой новинкой является Sidecar, позволяя подключить планшет iPad в качестве второго экрана. На нём можно писать или рисовать при поддержке стилусов, включая Apple Pencil, а результаты будут на экране Mac.

Вышла новая macOs Apple

Apple рекомендует пользоваться такой возможности в приложениях вроде Photoshop, ZBrush и Adobe Illustrator. Для подключения планшета может применяться проводное и беспроводное соединение. Если подключиться при помощи провода, происходит подзарядка планшета.

Есть множество более мелких обновлений. Среди них специальные возможности, включая голосовой контроль, приложение Find My, новая стартовая страница браузера Safari, переработанный интерфейс приложения «Напоминания».

Напомним, ранее сообщалось, что в новой версии MacOs обнаружили опасную уязвимость.