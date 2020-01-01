Что происходит внутри метро: Эксперименты

Что находится в туннелях метро?

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Блогеры Kreosan и Сус решили спуститься в подземные коммуникации, чтобы ловить блуждающие токи. Чтобы попасть в метро, нужно было лезть в трубе по шатающийся веревочной лестнице.

Уже внутри они искали секретный ядерный бункер, бегая по тоннелям метро в темноте от поезда.

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.

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