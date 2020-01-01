Leica выпустила смартфон с большой камерой

Leitz Phone 1 - телефон под брендом Leica, эксклюзивный для Японии.

Leica выпустила свой первый телефон для японского рынка с эксклюзивным телефоном Leitz Phone 1 от SoftBank. Внутреннее устройство используется совместно с другим эксклюзивным для Японии телефоном - недавно выпущенным Sharp Aquos R6 с единственной разницей в дизайне телефона, включая выступ камеры круглой формы и собственной крышкой объектива марки Leica.

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Leitz Phone 1 оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем IGZO с разрешением 2730 x 1260 пикселей и адаптивным дисплеем с частотой обновления 240 Гц. Большая изюминка находится вокруг задней части, где мы находим массивный 1-дюймовый сенсор камеры. Это 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 1.9 и эквивалентным фокусным расстоянием 19 мм. Камера для селфи на передней панели имеет разрешение 12,6 МП.

Leitz Phone 1 leica

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Телефон работает на Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, которая расширяется с помощью microSD. Смартфон работает на Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом Leica. Степень защиты IP68 и батарея емкостью 5000 мАч завершают характеристики.

Цена на Leitz Phone 1 установлена ​​на уровне 187 920 иен (1700 долларов США), предварительные заказы в Японии начинаются завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что Leica представила фотоаппарат за $8 тыс., способный снимать только черно-белые фотографии.

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