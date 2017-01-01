Китайцы создали смартфон-гармошку

Такой телефон можно сложить дважды.

Китайская компания TCL показала прототип смартфона с гибким экраном, складывающимся дважды. В отличие от дважды сгибаемого прототипа от Xiaomi, в прототипе TCL экран-гармошка сгибается в разные стороны. Пока компания не намерена выпускать серийную версию прототипа, рассказывает CNET.

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Главная причина, по которой многие производители смартфонов начали экспериментировать с гибкими экранами, заключается в том, что это позволяет сделать устройства с большими экранами компактнее. Например, потенциально это позволяет носить в кармане устройство, которое при раскладывании превращается в полноразмерный планшет.

Поскольку пока гибкие смартфоны только начинают выходить на рынок, среди инженеров нет консенсуса по поводу того, какую конструкцию стоит считать оптимальной, и они продолжают экспериментировать с разными вариантами расположения экрана и петель. Среди серийных устройств пока применяется две базовые конструкции: в Samsung Galaxy Fold экран сгибается посередине и складывается внутрь, а в Huawei Mate X экран наоборот остается снаружи после складывания.

Смартфон-гармошка Скриншот видео

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TCL предложила одну из самых необычных конструкций на сегодняшний день. В ее прототипе экран сгибается дважды и складывается как гармошка. Поскольку экран складывается как внутрь, так и наружу, в устройстве применяются петли разной конструкции: в петле у сгиба наружу видно гораздо больше элементов, чем во второй петле.

Во время демонстрации устройства изданию CNET экран смартфона был выключен, однако в одном из прототипов была установлена прозрачная крышка и видно, что это действительно смартфон, а не муляж. Поскольку целью компании была демонстрация концепции, а также базовых технологий, таких как петли и гибкий экран, она не раскрывает параметры смартфона. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.

TCL не первый раз демонстрирует ранние прототипы складных смартфонов. Например, на выставке MWC весной 2019 года она показала сразу несколько устройств. Одно из них имело необычную конструкцию: в смартфоне был установлен сильно вытянутый экран, сгибающийся пополам. По внешнему виду устройство напоминает форм-фактор «раскладушек», который был популярен в 2000-х годах.

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Вероятно, в ближайшее время серийное воплощение раскладушки с гибким экраном представит Motorola. Весной 2019 года компания получила патент, в котором был изображен крайне похожий на телефон RAZR смартфон с гибким экраном, сгибающимся пополам. После этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказало о планах компании по скорому выпуску такого смартфона, а один из вице-президентов Motorola подтвердил, что компания работает над серийным устройством с гибким экраном. А в середине октября 2019 года компания пригласила журналистов на презентацию неизвестного устройства, намекнув на перевыпуск RAZR.