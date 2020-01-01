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Realme анонсировала свой самый красивый смартфон

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Он будет полностью белым.
Realme анонсировала свой самый красивый смартфон

Realme то и дело выпускает новые смартфоны, и компания также расширила свое присутствие за пределы мобильных телефонов в другие категории, представив компанию как бренд стиля жизни.

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Теперь Ван Дерек, вице-президент Realme Smartphones и президент глобальной линейки продуктов, объявил, что бренд работает над новым смартфоном, и утверждает, что это самое красивое белое устройство от Realme с момента основания бренда.

Кроме того, он ничего не сообщил об этом грядущем продукте. Но он сказал, что в будущем время от времени будет раскрываться больше информации об устройстве, но не назвал сроков.

Недавно смартфон Realme с номером модели RMX3366 был замечен на сайте сертификации TENAA. Однако пока не подтверждено, является ли это тем же смартфоном, о котором говорит Ван Дерек.

Сообщение Ван Дерека о смартфоне
Сообщение Ван Дерека о смартфоне
weibo

Изображения в списке TENAA демонстрируют, что смартфон будет поставляться с тройной камерой на задней панели с датчиками, расположенными вертикально в верхнем левом углу. Сообщается, что телефон оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем и питается от двухэлементной батареи емкостью 4400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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В настоящее время Realme GT 5G является флагманским смартфоном компании с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и флагманским процессором Qualcomm  Snapdragon 888 SoC . В нем установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку до 65 Вт.

Компания в настоящее время готовится ввести новую категорию продуктов с запуском своего первого планшета, который, скорее всего , будет называться Realme Pad. Мадхав Шет, генеральный директор Realme в Индии и Европе, дразнил еще одним продуктом - Realme Book, ноутбуком от этого бренда. Оба устройства, вероятно, будут анонсированы 15 июня на мероприятии по глобальному запуску смартфона Realme GT 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что realme выпустила бюджетный смартфон на 6000 мАч и четырьмя камерами.

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Теги: realme, смартфон
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