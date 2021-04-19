Как светлячок: Смартфон Realme Q3 получит светящийся корпус

Сам смартфон представят 22 апреля.

Корпус смартфона будет светиться в темноте gizchina.com.ua

Серия Realme Q3 будет представлена ​​на следующей неделе, а слоган компании “Не бойтесь прыгнуть“ будет нанесен на тыльную сторону телефонов фосфоресцентной краской, которая будет светиться в темноте. Приведенный ниже тизер был опубликован вице-президентом Realme Сю Ци Чейзом, сообщает gizchina.

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Вице-президент также назвал Realme Q3 “королем тысячи юаней“, что противоречит просочившейся цене в 2000 юаней. Текущая серия Q2 находится в диапазоне 1000-1500 юаней (150-230 долларов США).

Компания ожидает, что новая серия Q3 превзойдет текущие модели Q2, которые оказались довольно успешными и достигли 1 миллиона продаж в мире.

Судя по слухам, Realme Q3 будет иметь экран с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 1100 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт. Поскольку Realme любит тизеры, мы ожидаем получить официальную информацию до анонса на следующей неделе.

Также ожидается, что вместе с Q3 выпустит Realme 8 с поддержкой 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что realme анонсировала первый в мире 4К-телевизор с технологией SLED.