Брутальный сипл-димпл своими руками: Эксперименты

Блогер SuperCrastan сделал антистресс игрушку - батин симпл-димпл.

Читай также: Почему важно мыть руки: Эксперименты

Новые молодежные тренды меняются как перчатки, кажется только недавно все крутили спиннеры, сейчас же, интернет гудит про симпл димпл и pop it!

Это антистресс приблуда - бесконечная пупырка. Блогеры решили сделать свою версию этого девайса - батин симпл димпл. Теперь ты точно успокоишься!

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.