Брутальный сипл-димпл своими руками: Эксперименты
Блогер SuperCrastan сделал антистресс игрушку - батин симпл-димпл.
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Новые молодежные тренды меняются как перчатки, кажется только недавно все крутили спиннеры, сейчас же, интернет гудит про симпл димпл и pop it!
Это антистресс приблуда - бесконечная пупырка. Блогеры решили сделать свою версию этого девайса - батин симпл димпл. Теперь ты точно успокоишься!
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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