SpaceX запустит в космос светящихся кальмаров и пять тысяч тихоходок

На следующей неделе животные отправятся на Международную космическую станцию ​​(МКС) в рамках 22-й миссии SpaceX по пополнению запасов.

SpaceX собирается запустить микроскопических существ на борту ракеты Falcon 9 3 июня из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Тихоходки (водные медведи) крошечные, всего 1 миллиметр в длину, и получили свое прозвище из-за их пухлого, похожего на медведя внешнего вида, если смотреть в микроскоп. И эти маленькие существа способны пережить экстремальную радиацию; давление в шесть раз больше, чем в самых глубоких частях океана; и полный космический вакуум, делающий микроскопических животных намного более выносливыми, чем их медвежьи тезки.

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Фактически, израильский космический корабль Beresheet нес тысячи обезвоженных тихоходок на борту, когда он упал на Луну во время неудачной попытки посадки 11 апреля 2019 года.

Если бы какая-либо форма жизни могла пережить крушение, возможно, эти существа выжили бы, тем более что они находились в обезвоженном состоянии, из которого их можно было воскресить.

Именно эти способности делают тихоходок таким полезным исследовательским организмом на борту МКС, где астронавты надеются идентифицировать конкретные гены, ответственные за замечательные подвиги адаптации животных к высоким стрессовым условиям. Это, в свою очередь, должно дать нам важную информацию о влиянии длительного космического путешествия на здоровье.

"Тихоходки могут выжить, в том числе высыхать, замораживаться и нагреваться до температуры, превышающей точку кипения воды. Они могут пережить в тысячи раз больше радиации, чем мы, и могут прожить дни или недели с небольшим или нет кислорода", - сказал Томас Бутби, доцент молекулярной биологии Университета Вайоминга и главный исследователь эксперимента.

"Было показано, что они выживают и размножаются во время космических полетов, и даже могут пережить длительное пребывание в космическом вакууме".

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В рамках исследования Бутби астронавты изучат молекулярную биологию водных медведей, чтобы найти признаки любой немедленной и долгосрочной адаптации к жизни на низкой околоземной орбите, которая подвергает смелых космических путешественников суровым условиям невесомости и повышенному радиационному облучению.

Он надеется, что информация, полученная от существ, которые должны прибыть на станцию ​​в полузамороженном состоянии перед размораживанием, предоставит жизненно важные идеи для будущих методов лечения, которые могут защитить здоровье космонавтов во время длительных космических полетов.

Отдельный и параллельный эксперимент, который также должен быть поставлен миссией по снабжению, доставит на станцию детенышей кальмаров бобтейлов.

У кальмаров длиной 3 мм есть специальный орган, производящий свет, внутри тела, где биолюминесцентные бактерии придают кальмарам свое сияние. Исследователи этого эксперимента надеются исследовать симбиотическую связь между бактериями и кальмарами, чтобы увидеть, как полезные микробы взаимодействуют с тканями животных в космосе.

"Животные, в том числе люди, полагаются на микробов для поддержания здоровья пищеварительной и иммунной системы", - сказал Джейми Фостер, микробиолог из Университета Флориды и главный исследователь эксперимента "Понимание микрогравитации при взаимодействии животных и микробов" (UMAMI). "Мы не до конца понимаем, как космический полет влияет на эти полезные взаимодействия".

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Кальмары рождаются без бактерий, которые затем попадают в окружающий их океан, поэтому исследователи планируют добавить бактерии в кальмаров, как только животные разморозятся на МКС. Таким образом, исследователи могут наблюдать за кальмарами, когда они устанавливают симбиоз с бактериями.

Изучая молекулы, образующиеся в процессе, исследователи смогут определить, какие гены кальмар включил и выключил, чтобы совершить подвиг в космосе. Знание этого может помочь людям лучше заботиться о микробиомах кишечника и иммунной системы во время дальних космических путешествий.

Хотя путешествие в космос является напряженным, тихоходки, по крайней мере, пережили еще худшее: недавно они пережили выстрел из скоростной пушки.