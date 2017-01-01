Спускаемый аппарат Израиля полетит на Луну в начале 2019-го

Изначально аппарат строился для конкурса.

Израильский лунный спускаемый аппарат, первоначально построенный для конкурса, уже завершен и готов к запуску в начале 2019 года.

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17 декабря в израильском центре аэрокосмической промышленности инженеры установили заключительный, символический элемент космического аппарата SpaceIL: цифровую "капсулу времени", состоящую из трех дисков, содержащих информацию о миссии и Израиле. 600-килограммовый посадочный модуль теперь готов к отправке на Мыс Канаверал, Флорида, для запуска.



"Установка дисков в космический аппарат, указывает на готовность космического аппарата к полету через несколько недель", - сказал Идо Антеби, исполнительный директор SpaceIL в своем заявлении.



Посадочный модуль, недавно названный Beresheet, еврейской аналог слова "Genesis", скоро будет отправлен во Флориду, где он будет запущен в начале 2019 года в качестве вторичной полезной нагрузки на миссии SpaceX Falcon 9, основной полезной нагрузкой которой будет спутник связи PSN-6. Запуск запланирован на середину февраля.

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После выхода на переходную орбиту, посадочный модуль будет использовать свой собственный двигатель для полета к Луне. Космический корабль приземлится примерно через два месяца после запуска. В случае успеха это будет первый негосударственный космический корабль, который приземлится на Луне.



SpaceIL первоначально разработал посадочный модуль, для участия в конкурсе за ныне несуществующий приз Google Lunar X. Поисковая компания предложила $20 миллионов за первое место частной команде, которая посадит космический корабль на Луне, переместит его по крайней мере на 500 метров по поверхности, а также сделает снимки и соберет другие данные.

Напомним, ранее сообщалось, что израильская частная компания в 2017-м отправит на Луну свой ровер.