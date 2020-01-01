Можно ли сделать черную дыру из света: Эксперименты
Черные дыры можно создать в лаборатории. Как это сделать?
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Блогер из Космос Просто доступно объясняет, что такое черная дыра и почему она существует. Также он расскажет, можно ли создать настоящую черную дыру из света. Как это сделать и для чего ее можно использовать?
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вечную батарейку.
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