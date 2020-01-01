Письмо с знаменитой формулой Эйнштейна было продано за 1,24 миллиона

Это четвертое письмо Эйнштейна, которое продали более чем за миллион долларов.

Альберт Эйнштейн - самый узнаваемый, самый известный и всеми любимый ученый. Он воплощает в себе сущность гения, и, хотя он скончался 66 лет назад, он по-прежнему входит в число самых зарабатывающих умерших знаменитостей, наряду с самыми известными актерами и рок-звездами. Он также написал самую известную в мире формулу: E = mc2 . Поэтому, когда на аукционе появилось рукописное письмо, на котором Эйнштейн собственноручно написал знаменитую формулу, было логично, что оно должно быть продано за огромную сумму. Это произошло, став четвертым письмом Эйнштейна, проданным более чем за 1 миллион долларов.

Читай также: Заявление о приеме на работу Стива Джобса продали на аукционе

Единственный известный частный образец, содержащий знаменитое уравнение E = mc2, одностраничное письмо было написано Эйнштейном от руки польско-американскому физику Людвику Зильберштейну 26 октября 1946 года. В конечном итоге оно было продано за 1 243 707 долларов на аукционе RR в Бостоне.

Письмо гласит (переведено): “На ваш вопрос можно ответить по формуле E = mc2 без какой-либо эрудиции. Если E - это энергия вашей системы, состоящей из двух масс, E 0 - энергия масс, когда они приближаются к бесконечности. расстояние, то дефект массы системы равен E 0 - E/c2.

“В вашем случае (E 0 - E) pot = km2/r. Однако из-за кинетической энергии общий дефицит энергии вдвое меньше, в соответствии с теоремой вириала. Следовательно, если масса всей системы 2m - M = 1/2 k / c2 m2 / r в первом приближении, то есть если не учитывать влияние конечности радиуса масс. Я убежден, что это (или формула, скорректированная относительно радиуса масс) не может помочь пролить свет на атомные константы. Для этого сначала нужно иметь теорию, которая содержит правильное объединение гравитации и электричества“.

Письмо Эйнштейна Зильберштейну RR-Auctions

По словам архивистов проекта Einstein Papers Project в Калифорнийском технологическом институте и Еврейского университета в Иерусалиме, известно только три примера записи знаменитого уравнения Эйнштейна, и ни один из них не находится в частных руках. Этот, четвертый, образец впервые был представлен публике на этом аукционе.

Читай также: Мужчина решил продать свою жену через интернет-аукцион

Вообще, лоты, связанные с Эйнштейном, бьют рекорды - у него коэффициент умножения на аукционе (сумма, на которую продаются обычные предметы по сравнению с аналогичными предметами без происхождения) больше, чем у Стива МакКуина или Элвиса Пресли и возможно, только второй в списке за все время после Мэрилин Монро. Его письма регулярно появляются в ведущих научных документах, продаваемых каждый год, и ранее они были проданы за 2 млн 892 тыс 500 долларов, 2 млн 96 тыс долларов и 1 млн 560 тыс долларов .

На аукционе было представлено много исторически значимых предметов из личной коллекции Людвика Зильберштейна, выдающегося математика и физика, написавшего один из первых английских учебников по теории относительности.

Коллекция включала четыре письма Эйнштейна, двенадцать рукописных писем Макса Планка и переписку других лауреатов Нобелевской премии, таких как Дж. Дж. Томсон, Хендрик Антун Лоренц и Альберт Михельсон.

Эти статьи открывают окно в рождение науки в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, когда теории разрабатывались, проверялись, уточнялись и обсуждались величайшими умами 20-го века.

Неудивительно, что три письма Альберта Эйнштейна превысили высокие продажи: одно письмо с уравнениями гравитационного поля было продано за 152 920 долларов, а другое напечатанное письмо Эйнштейна с написанными от руки уравнениями для метрики пространства-времени было продано за 66 898 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что самую дорогую фотокамеру в мире продали за 2,16 млн евро.