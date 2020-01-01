Заявление о приеме на работу Стива Джобса продали на аукционе

Заявление о приеме на работу, написанное от руки соучредителем Apple Inc. Стивом Джобсом, было продано в среду на аукционе в Лондоне за 222 400 долларов.

Одностраничное подписанное заявление о приеме на работу было заполнено Джобсом в 1973 году. Считается, что оно было написано примерно в то время, когда Джобс бросил колледж Рид в Портленде, штат Орегон.

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Джобс присоединился к Atari в качестве технического специалиста в следующем году, где он работал со Стивом Возняком до того, как дуэт основал Apple в 1976 году.

Аукцион открылся 24 февраля и продлился один месяц до закрытия в среду. Самая высокая ставка за заявление о приеме на работу, которое находится в очень хорошем состоянии, составляла 162 000 фунтов стерлингов (222 400 долларов США). Этот же документ ранее был продан на аукционе в 2018 году более чем за 175 тысяч долларов.

В заявлении о приеме на работу Джобс выделил "английскую литературу" как свою специальность, а "инженер-электронщик или инженер-конструктор" - как особые способности. Он также перечислил свои навыки работы с компьютерами и калькуляторами.

Заявление о приеме на работу charterfields.com

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Памятные вещи Стива Джобса обычно продаются по высокой цене на аукционах, поскольку все, что связано с покойным соучредителем Apple, очень ценится людьми во всем мире.

Согласно отчету AppleInsider, в прошлом году на аукционе за экземпляр журнала Fortune, подписанный Джобсом, была предложена минимальная ставка в 11 000 долларов.

Копия журнала Newsweek, датированного октябрем 1988 года и подписанного Джобсом, была продана на аукционе в 2017 году за более чем 50 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что первый компьютер Apple ушел с молотка за $374 тысячи.