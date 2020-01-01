Что будет, если зажечь 100 зажигалок одновременно: Эксперименты
Получится ли зажечь все зажигалки с направленным пламенем?
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Блогеры из Mamix Live сняли ролик про зажигалки. Причем, не обычные зажигалки, а зажигалки с длинным дулом, благодаря которому можно направить пламя! И они посмотрят, что будет, если расставить их по кругу, направить в центр и зажечь. Получится ли одно большое пламя? Или будет просто 100 маленьких? А вдруг вообще произойдет что-то невероятное?
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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