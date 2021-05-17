Первый китайский марсоход сел на Красной планете

Это первая в истории Китая посадка марсохода.

Китай успешно посадил свой первый марсоход на Марс, став второй страной, сделавшей это.

Миссия Tianwen-1 , первая межпланетная попытка Китая, достигла поверхности Красной планеты в субботу (15 мая) примерно в 02:11 по Киеву, хотя китайские космические чиновники еще не подтвердили точное время и место посадки. Tianwen-1 (что переводится как "Небесные вопросы") прибыл на орбиту Марса в феврале после запуска на Красную планету на ракете Long March 5 в июле 2020 года.

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После более чем трехмесячного облета Красной планеты посадочный модуль Tianwen-1 с прикрепленным к нему марсоходом отделился от орбитального аппарата и начал свое погружение к поверхности планеты. После того, как посадочный модуль и марсоход вошли в атмосферу Марса, космический корабль подвергся процедуре, аналогичной "семи минутам ужаса", которые испытали марсоходы NASA при попытке мягкой посадки на Марс.

Тепловой экран защищал космический корабль во время спуска, после чего миссия благополучно спустилась с парашютом в регион Утопия Планиция, равнину внутри огромного ударного бассейна в северном полушарии планеты. Как и во время посадки марсохода Perseverance, посадочная платформа Tianwen-1 запустила несколько небольших ракетных двигателей, направленных вниз, чтобы замедлиться в течение последних нескольких секунд своего спуска.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) еще официально не подтвердило успешную посадку, но об этом было объявлено в социальных сетях государственной Китайской глобальной телевизионной сетью ( CGTN ) и исследователями из Университета науки и технологий Макао в Китае.

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Китайский марсоход, названный Чжуронг в честь древнего бога огня в китайской мифологии, расстанется с посадочным модулем, спустившись по складной рампе. Ожидается, что после развертывания марсоход проведет не менее 90 марсианских дней (или около 93 земных дней; день на Марсе длится примерно на 40 минут дольше, чем день на Земле), путешествуя по Марсу, чтобы изучить состав планеты и найти признаки водяного льда. Утопия Планиция, как полагают, содержит огромное количество водяного льда под поверхностью. Это также место, где в 1976 году приземлилась миссия NASA "Викинг-2".

Шестиколесный марсоход, который по размеру примерно равен двум марсоходам NASA Spirit и Opportunity, несет на борту шесть научных инструментов, в том числе две панорамные камеры, георадар и детектор магнитного поля. У него также есть лазер, который он может использовать для взрыва горных пород и изучения их состава, а также метеорологический инструмент для изучения климата и погоды на Марсе.

Zhurong будет работать в тандеме с орбитальным аппаратом Tianwen-1 для изучения Красной планеты, а орбитальный аппарат будет служить станцией ретрансляции данных для связи между Zhurong и диспетчерами миссии на Земле. Орбитальный аппарат рассчитан на работу не менее одного марсианского года или около 687 земных дней.

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Tianwen-1 может быть первой миссией Китая по высадке на Марс, но это не первый запуск Китая на Марс. Первый, орбитальный аппарат под названием Yinghuo-1, был запущен в 2011 году в рамках неудавшейся российской миссии по возврату образцов на Марс Phobos-Grunt , которая так и не вышла за орбиту Земли после запуска, вместо этого врезавшись в Тихий океан и уничтожив космический корабль.

Китай стал второй страной, которая успешно приземлила марсоход (NASA высадило на Марс пять марсоходов). Успешный вывод на орбиту миссии Tianwen-1 в феврале сделал Китай шестой организацией, сделавшей это, после NASA, Советского Союза, Европейского космического агентства (ЕКА), Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо Китая и США, Советский Союз - единственная страна, которая приземлила зонд на Марс, но эта миссия (так называемая Марс 3) закончилась преждевременно, когда космический корабль вышел из строя всего через несколько минут после приземления. Европейское космическое агентство предприняло две попытки приземлиться на Марс, но оба космических корабля разбились.

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