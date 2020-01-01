Google по ошибке показал неанонсированные наушники Pixel Buds A
Утечка изображения произошла в Твиттере.
Google случайно показал новые беспроводные наушники Pixel Buds серии A. Устройство было опубликовано в Твиттере, но потом твит был удален.
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Картинка выше была размещена в Твиттере и показывает новую серию Pixel Buds A. Мы подозреваем, что они могут быть официально объявлены сегодня.
Ниже вы можете увидеть снимок экрана с удаленным твитом, который был опубликован вчера в 13.30. Это, очевидно, ошибка.
Пока нет каких-либо спецификаций этих наушников, но, надеемся, что скоро появятся подробности.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала свой аналог наушников AirPods.
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