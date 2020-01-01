Полиция Нью-Йорка уволила робопса из-за скандала

Робопес Digidog проработал меньше года.

Когда в прошлом году Департамент полиции приобрел робопса, чиновники объявили четвероногое устройство футуристическим инструментом, который может перемещаться в места, слишком опасные для отправки офицерам.

"Этот робот спасет жизни", - сказал в декабре в телевизионном интервью инспектор Фрэнк Дигиакомо из отдела реагирования службы технической помощи департамента. "Это защитит людей. Это защитит офицеров".

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Вместо этого машина, которую полиция назвала Digidog, стала источником горячих споров. После того, как его увидели как часть реакции на домашнее вторжение в Бронкс в феврале, критики сравнили его с антиутопическим дроном наблюдения.

И когда в этом месяце полицейские использовали его в государственном жилом доме на Манхэттене, снова вспыхнула негативная реакция, и некоторые люди описали это устройство как символ того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция в отношении бедных слоев населения.

В ответ на повестку в суд от члена городского совета Бена Каллоса и спикера совета Кори Джонсона с просьбой предоставить записи, связанные с устройством, сотрудники полиции заявили, что 22 апреля был расторгнут контракт стоимостью около 94000 долларов на аренду робота-собаки у производителя, Boston Dynamics.

Джон Миллер, заместитель комиссара Департамента полиции по разведке и борьбе с терроризмом, подтвердил в среду, что контракт был расторгнут и что собака была возвращена в Boston Dynamics или будет возвращена в ближайшее время.

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В интервью Миллер сказал, что договор аренды должен был закончиться в августе, и что до этого времени полиция планировала проверить возможности робопса. По его словам, департамент изменил свои планы после того, как устройство стало "мишенью" для людей, которые, по его словам, неправильно использовали его для разжигания споров о расе и слежке.

Каллос, демократ, представляющий Верхний Ист-Сайд, занял иную позицию, заявив, что присутствие устройства в Нью-Йорке подчеркивает то, что он назвал "милитаризацией полиции". Он сказал, что собаки-роботы напоминают тех, что были показаны в эпизоде ​​"Металлхэд" сериала "Черное зеркало".

"В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически движутся в другом направлении, пытаясь заменить их роботами", - сказал он.

Представитель мэра Билла де Блазио Билл Нейдхардт сказал, что он "рад, что Digidog был уничтожен".

"Это жутко, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка", - сказал Нейдхардт.

Прибытие роботизированной собаки в Нью-Йорк произошло на фоне растущего внимания правоохранительных органов США к их политике и практике. Прошлым летом после убийства Джорджа Флойда полицией городской совет Нью-Йорка принял закон, который впервые потребовал от Департамента полиции раскрыть информацию о своем сложном арсенале средств наблюдения, который включает считыватели номерных знаков, трекеры мобильных телефонов и дроны.

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Опасения по поводу возможностей высокотехнологичных устройств, используемых правоохранительными органами, возникли после того, как в 2016 году полиция Далласа прекратила противостояние с боевиком, подозреваемым в убийстве пяти офицеров, взорвав его с помощью робота.

Майкл Перри, исполнительный директор Boston Dynamics, сказал в интервью в этом месяце, что из примерно 500 роботизированных собак, которые работают в полевых условиях по всему миру, большинство используются коммунальными предприятиями, на строительных площадках или в других коммерческих условиях, которые связаны с опасными ситуациями. Он сказал, что только четыре устройства использовались полицейскими управлениями.

Представитель Boston Dynamics заявила в среду, что роботы компании "не предназначены для использования в качестве оружия, причинения вреда или запугивания людей или животных".

По словам Миллера, устройство было использовано около полудюжины раз с тех пор, как департамент приобрел его в августе прошлого года, в том числе при баррикадах и захвате заложников. Он сказал, что однажды он доставил еду заложникам во время вторжения в дом в Квинсе.

Он допустил возможность возвращения Digidog, заявив, что департамент может решить, что это более эффективно, чем другие подобные устройства.

"Но пока это жертва политики, плохой информации и дешевых сплетен", - сказал он. "Нам следовало назвать его Лесси".

Напомним, ранее сообщалось, что робота-собаку научили сопротивляться человеку.