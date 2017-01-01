Только батареи: Нью-Йорк полностью откажется от газовых электростанций

Крупнейший город США станет первым в мире, питающимся только от аккумуляторов.

В последние годы международное сообщество все больше обеспокоено вопросом вреда, которое производство наносит окружающей среде. В связи с этим становятся популярными такие разработки как электрокары, солнечные панели на крыши домов и тому подобное. Сейчас же стало известно, что в Нью-Йорке, по всей видимости, развернут размещение огромных аккумуляторных батарей для питания города, заменив ими газовые электростанции.

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Согласно имеющимся данным, если все пойдет по плану, то Ravenswood Development, нынешний владелец заводов, займется производством и размещением батарей в три этапа, причем первый из них будет завершен уже к марту 2021 года. Касательно планов по завершению оставшихся двух этапов никакой информации пока нет.

Важно отметить, что представители Ravenswood Development заявили, что энергия, которая будет запасаться в аккумуляторах, потенциально может поступать и из не совсем экологичных источников, таких как уголь или природный газ. Но при этом не стоит забывать, что новые батареи все равно будут более экологичными, чем газ.

Напомним, ранее сообщалось, что Mitsubishi установит самый большой экран в мире на Таймс-сквер.