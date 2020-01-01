Автономный робот уничтожает лазером 100 тысяч растений в час

Автономный робот на дизеле может работать круглосуточно.

Независимо от того, являетесь ли вы фермером, который занимается выращиванием обширных культур, от которых зависит ваша жизнедеятельность, или садовником-любителем, пытающимся контролировать свои помидоры, сорняки могут быть трудоемкой и постоянной проблемой. Компания Carbon Robotics представила автономную машину с этими надоедливыми растениями, используя комбинацию компьютерного зрения и мощных лазеров для прочесывания полей и удаления тысяч сорняков в час.

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Достижения в области робототехники открыли некоторые интересные возможности в области борьбы с сорняками, где традиционные решения предполагали либо интенсивный ручной труд, либо использование химикатов, которые могут быть дорогими и нести риски для окружающей среды. Оснащая автоматизированные машины необходимым оборудованием и ноу-хау для поиска инвазивных, нежелательных растений, можно надеяться, что большую часть этого процесса можно будет автоматизировать, оставив посевы здоровыми, а фермерам - больше денег и времени.

Такой подход можно использовать для деликатного нагрева воды в клетках сорняков, чтобы остановить их рост, с помощью маломощных лазеров, использовать электрические "удары молнии", чтобы вскипятить их изнутри, или удалить их, ударив по ним снарядами из органического песка.

В качестве своего решения компания Carbon Robotics построила четырехколесного робота весом 4300 кг, который использует GPS и компьютерное зрение для передвижения по посевам в поисках сорняков. Он основан на бортовом суперкомпьютере и камерах с высоким разрешением для обнаружения нежелательных растений, а затем на восьми одновременно работающих лазерах мощностью 150 Вт, которые уничтожают их тепловой энергией, воздействуя на их меристемы, со скоростью более 100 000 сорняков в час.

Carbon Robotics

Полностью автономная машина работает на дизельном топливе и может работать круглосуточно, покрывая от 6 до 8 га в день, в то время как ее лазеры оставляют окружающую почву нетронутой для сохранения ее микробиологии. Компания заявляет, что автономный трактор является экономичным решением для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, особенно для производителей органических продуктов и тех, кто применяет методы регенеративного земледелия для обеспечения долгосрочного здоровья своей почвы.

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"Технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения повышают эффективность в самых разных отраслях, и мы рады применить их в сельском хозяйстве", - говорит генеральный директор и основатель Carbon Robotics Пол Микеселл. "Фермеры и другие участники глобальной цепочки поставок продуктов питания сейчас больше, чем когда-либо, вводят новшества, чтобы накормить мир. Наша цель в Carbon Robotics - создавать инструменты для решения самых сложных проблем, включая борьбу с сорняками и их устранение".

Компания Carbon Robotics с 2018 года с помощью фермеров разрабатывает и бета-тестирование своих роботов для уничтожения сорняков и уже распродала свои модели 2021 года, хотя сейчас открыты предварительные заказы на линейку 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что роботов научили самостоятельно уничтожать сорняки.