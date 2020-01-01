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Автономный робот уничтожает лазером 100 тысяч растений в час

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Автономный робот на дизеле может работать круглосуточно.
Робот Weeder уничтожает сорняки
Робот Weeder уничтожает сорняки
Carbon Robotics

Независимо от того, являетесь ли вы фермером, который занимается выращиванием обширных культур, от которых зависит ваша жизнедеятельность, или садовником-любителем, пытающимся контролировать свои помидоры, сорняки могут быть трудоемкой и постоянной проблемой. Компания Carbon Robotics представила автономную машину с этими надоедливыми растениями, используя комбинацию компьютерного зрения и мощных лазеров для прочесывания полей и удаления тысяч сорняков в час.

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Достижения в области робототехники открыли некоторые интересные возможности в области борьбы с сорняками, где традиционные решения предполагали либо интенсивный ручной труд, либо использование химикатов, которые могут быть дорогими и нести риски для окружающей среды. Оснащая автоматизированные машины необходимым оборудованием и ноу-хау для поиска инвазивных, нежелательных растений, можно надеяться, что большую часть этого процесса можно будет автоматизировать, оставив посевы здоровыми, а фермерам - больше денег и времени.

Такой подход можно использовать для деликатного нагрева воды в клетках сорняков, чтобы остановить их рост, с помощью маломощных лазеров, использовать электрические "удары молнии", чтобы вскипятить их изнутри, или удалить их, ударив по ним снарядами из органического песка.

В качестве своего решения компания Carbon Robotics построила четырехколесного робота весом 4300 кг, который использует GPS и компьютерное зрение для передвижения по посевам в поисках сорняков. Он основан на бортовом суперкомпьютере и камерах с высоким разрешением для обнаружения нежелательных растений, а затем на восьми одновременно работающих лазерах мощностью 150 Вт, которые уничтожают их тепловой энергией, воздействуя на их меристемы, со скоростью более 100 000 сорняков в час.

Carbon Robotics

Полностью автономная машина работает на дизельном топливе и может работать круглосуточно, покрывая от 6 до 8 га в день, в то время как ее лазеры оставляют окружающую почву нетронутой для сохранения ее микробиологии. Компания заявляет, что автономный трактор является экономичным решением для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, особенно для производителей органических продуктов и тех, кто применяет методы регенеративного земледелия для обеспечения долгосрочного здоровья своей почвы.

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"Технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения повышают эффективность в самых разных отраслях, и мы рады применить их в сельском хозяйстве", - говорит генеральный директор и основатель Carbon Robotics Пол Микеселл. "Фермеры и другие участники глобальной цепочки поставок продуктов питания сейчас больше, чем когда-либо, вводят новшества, чтобы накормить мир. Наша цель в Carbon Robotics - создавать инструменты для решения самых сложных проблем, включая борьбу с сорняками и их устранение".

Компания Carbon Robotics с 2018 года с помощью фермеров разрабатывает и бета-тестирование своих роботов для уничтожения сорняков и уже распродала свои модели 2021 года, хотя сейчас открыты предварительные заказы на линейку 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что роботов научили самостоятельно уничтожать сорняки.

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Теги: сорняки, робот
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