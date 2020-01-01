Что если дефибриллировать яйцо страуса: Эксперименты
На что способен дефибриллятор?
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Блогеры из Live Today проверили на прочность разные предметы при помощи дефибриллятора. В том числе выяснили, что будет если дефибриллировать яйцо страуса. Заодно испытанию подвергли лампу, телефон, пену для бритья и желе.
Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.
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