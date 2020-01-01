Blue Origin провел испытательный полет New Shepard с манекеном

Это 15-й испытательный полет.

14 апреля компания провела 15-й беспилотный испытательный полет своего многоразового суборбитального корабля New Shepard, взлетев со стартовой площадки в Западном Техасе.

Миссия, получившая название NS-15, должна была имитировать то, что произойдет, когда Blue Origin начнет возить пассажиров. Перед полетом два сотрудника компании вошли в капсулу, чтобы попрактиковаться в процедурах, которым будут следовать будущие космонавты перед запуском; "Астронавты" покинули аппарат для полета, а затем вернулись в капсулу для отработки процедур после приземления.

Читай также: Blue Origin начнет продажу билетов для полета в космос

Сегодняшняя миссия "действительно является важным шагом на нашем пути к первому полету человека", - заявила Ариан Корнелл, директор Blue Origin по астронавтам и орбитальным продажам во время веб-трансляции запуска компании.

Во время этой веб-трансляции Корнелл и его коллега-комментатор Патрик Зейтуни провели виртуальную экскурсию по объекту в Западном Техасе, который компания назвала Launch Site One. На площадке есть помещения для астронавтов, названные в честь первых космических летчиков NASA Mercury 7, и тренажерный зал, называемый линией Кармана. Линия Кармана считается традиционно признанной границей космического пространства, которая находится на высоте 100 километров над поверхностью Земли.

Сегодняшняя миссия включала первый модернизированный автомобиль Blue Origin New Shepard, известный как NS-4 или RSS First Step, который впервые поднялся в воздух в январе. (RSS означает многоразовый космический корабль.) Обновления сделали эту капсулу первой, которая может похвастаться такими функциями, как температурный и акустический контроль, панели дисплея и система связи Push-to-Talk.

И капсула New Shepard, и ее ракета являются многоразовыми, и обе без проблем приземлились в течение примерно 10 минут после запуска. Согласно более позднему заявлению, опубликованному Blue Origin, во время полета капсула достигла максимальной высоты 105 941 метр над уровнем земли.

Читай также: Blue Origin провела испытания нового ракетного двигателя

Помимо тестирования процедур астронавта, сегодняшний полет нес обычные полезные нагрузки Blue Origin: манекен с инструментами, известный как "Манекен Скайуокер", и более 25 000 открыток, присланных студентами в Клуб будущего компании .

Зейтуни и Корнелл объявили во время сегодняшней веб-трансляции, что Blue Origin пожертвует Манекена Скайуокера вместе с креслом New Shepard Космическому и ракетному центру США в Хантсвилле, штат Алабама, музею, в котором также находится космический лагерь.

"Я думаю, что с помощью манекена и сиденья мы можем рассказать отличную историю об этом пути к полету [человека]", - сказал Зейтуни.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin представила команду для создания лунного модуля.