Blue Origin представила команду для создания лунного модуля

Три компании присоединились к Blue Origin.

Основатель Blue Origin Джефф Безос во вторник (22 октября) обнародовал «национальную команду» по планам своей компании осуществить высадку космонавтов на Луне по программе НАСА «Артемида». К этой команде уже присоединились три опытнейших аэрокосмических компаний.

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Безос сказал, что американские компании Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman присоединятся к предложению Blue Origin построить лунный корабль для экипажа для миссии Артемида. Это современный проект НАСА по возвращению астронавтов на Луну к 2024 году, сказал Безос.

«Мы не могли и мечтать о лучших партнерах чем этот состав», - сказал Безос на собрании 70-го Международного конгресса астронавтики. «Это национальная команда для национального приоритета».

Проект Blue Origin по лунному кораблю последовал за призывом NASA. Он открывает двери для идей коммерческого лунного посадочного модуля для астронавтов миссии «Артемида».

По словам Безоса, Blue Origin возглавит команду разработчиков и предоставит спускаемый аппарат, который в конечном итоге доставит астронавтов на поверхность Луны. На этапе спуска будет использоваться новый двигатель BE-7 и конструкция, разработанная на основе роботизированной платформы Blue Moon, выпущенная ранее в этом году.

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Lockheed Martin построит многоразовую капсулу, которая выведет астронавтов и вернет их на лунную орбиту, как только их работа на поверхности Луны будет завершена. Компания также строит капсулу для экипажа NASA Orion, а также будет контролировать летные операции и обучение экипажа Blue Origin.

Безос рекламировал опыт Lockheed Martin по посадкам на Марсе и многолетний опыт работы с системами жизнеобеспечения для экипажа. "Они являются экспертами в системах жизнеобеспечения и поэтому иметь их опыт - это действительно большое дело", - сказал он.

Northrop Grumman обеспечит доставку лунного посадочного модуля, приблизив его к Луне, прежде чем модуль отделится, чтобы совершить окончательный спуск. Именно эта компания построила лунный модуль НАСА для программы Аполлон, напомнил Безос слушателям.

Draper, тем временем, разработает системы наведения и навигации, которые будут направлять посадочный модуль к Луне. Это то, что Draper сделал для программы Аполлон НАСА, но новый процесс развивается вслед за новыми технологиями.

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«Мы направили Аполлон на Луну и обратно почти 50 лет назад», - сказал президент и генеральный директор Draper Кайгам Габриэль в своем заявлении. "Мы готовы сделать это снова с командой Blue Origin для Артемиды"

"Это такая вещь, которая настолько амбициозна, что ее нужно делать вместе с партнерами", - сказал Безос. - Это единственный способ быстро вернуться на Луну".

В дополнение к объявлению партнеров для миссии Артемида, Безос рассказал о космических планах Blue Origin на ближайшие месяцы и годы.

Компания тестирует свой суборбитальный новый космический аппарат Shepard для космических полетов с туристами, которые могут начаться уже в 2020 году, а также разрабатывает массивную многоразовую ракету под названием New Glenn, которая должна дебютировать через два года.

"New Glenn полетит в 2021 году", - сказал Безос.

Blue Origin строит свою новую ракету Glenn на заводе компании в Канаверал, штат Флорида, поэтому ракета будет ближе к своей стартовой площадке на соседней станции ВВС Канаверал, сказал Безос. Ракета будет иметь обтекатель полезной нагрузки, который будет в два раза больше объема, чем у любой другой ракеты на рынке.

Компания запустила 11 миссий Shepard с 2016 года, повторно используя свои капсулы по несколько раз. Последний полет, названный NS-11, стартовал (и успешно приземлился) в мае на испытательном полигоне Blue Origin в Западном Техасе.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin испытала двигатель лунного посадочного модуля.