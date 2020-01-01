Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что будет, если мощный лазер направить на колесо машины: Эксперименты

Комментариев: 0
Сможет ли он прожечь покрышку и камеру?

Читай также: Что может прожечь лазер на 10000 мВт: Эксперименты

Вы наверняка видели много роликов, где проверяли мощность лазера, пытаясь прожечь те или иные вещи. А сможет ли мощный лазер прожечь колесо машины? Там ведь толстый слой резины. Получится ли таким образом лопнуть камеру колеса автомобиля? Какой вообще будет эффект? Это мы узнаем в сегодняшнем видеоролике.

Напомним, ранее блогеры показали 

 

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь