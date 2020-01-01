Что будет, если мощный лазер направить на колесо машины: Эксперименты

Сможет ли он прожечь покрышку и камеру?

Читай также: Что может прожечь лазер на 10000 мВт: Эксперименты

Вы наверняка видели много роликов, где проверяли мощность лазера, пытаясь прожечь те или иные вещи. А сможет ли мощный лазер прожечь колесо машины? Там ведь толстый слой резины. Получится ли таким образом лопнуть камеру колеса автомобиля? Какой вообще будет эффект? Это мы узнаем в сегодняшнем видеоролике.

Напомним, ранее блогеры показали