Boston Dynamiс выпустила нового робота для сортировки коробок

Этот робот более полезный, чем предыдущие разработки.

Boston Dynamics представила своего последнего робота Stretch, разработанного для гораздо менее гламурных целей, чем другие его творения. Как сообщает TechCrunch, в то время как Spot и Atlas привлекали внимание заголовками своими сальто назад и танцами, Stretch предназначен для перемещения ящиков на складах.

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У Stretch гораздо более практичный форм-фактор, чем у Spot или Atlas, хотя он все же чем-то похож на робота Boston Dynamics. Он имеет квадратное колесное основание размером с поддон, “мачту восприятия“ с камерами и датчиками, многосуставную роботизированную руку с семью степенями свободы и “ручку“ с присоской, которая поднимает ящики весом до 20 кг.

Хотя Stretch может быть более практичным, чем предыдущие модели, он новаторский для коммерческого продукта. В отличие от стационарных роботов, которые обычно можно найти на складах, он может перемещаться относительно свободно. Таким образом, его можно интегрировать в несколько складов с целью загрузки, перемещения или разгрузки ящиков. “Stretch - это универсальный мобильный робот для обработки ящиков, разработанный для легкого развертывания на существующих складах“, - говорится на информационной странице Boston Dynamics о Stretch. “Разгружайте грузовики и создавайте поддоны быстрее, отправив робота на работу, устраняя необходимость в новой стационарной инфраструктуре“.

Большинство складов по всему миру не предназначены для автоматизации, что дает Boston Dynamics большой потенциальный рынок для Stretch. Первоначально для этой цели компания разработала прототип под названием Handle , но он работал недостаточно быстро. Для сравнения: новая модель может безопасно захватывать и перемещать ящики на более высоких скоростях благодаря недавно разработанной легкой руке, которая может поворачиваться самостоятельно.

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По заявлению Boston Dynamics, в “умном захвате“ используются “расширенные возможности контроля и управления» для работы с большим количеством разнообразных коробок и упакованных в термоусадочную пленку ящиков. Он также оснащен технологией компьютерного зрения, которая позволяет ему идентифицировать коробки без серьезной подготовки. При этом он может перемещать до 800 ящиков в час, что эквивалентно человеку-сотруднику, при этом работая без подзарядки в течение восьми часов“. В то же время, по заявлению компании, сотрудникам потребуется всего несколько часов обучения, чтобы использовать его.

Будет ли эта цифра сохраняться в реальных условиях, еще предстоит увидеть, особенно для складов с широким ассортиментом товаров. Как мы видели на примере беспилотных автомобилей, заставить роботов работать в реальном мире оказалось гораздо сложнее, чем думали многие невероятно умные люди. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро, поскольку Boston Dynamics в настоящее время ищет компании для пилотирования технологии с целью начать продажи в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС отправился робот с искусственным интеллектом.