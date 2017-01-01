Вкалывают роботы, а не человек. 5 человекоподобных роботов

1-2 июня в Киеве состоится семейный фестиваль инноваций и современных технологий ROBOTICA. Тысячи детей в возрасте от 3 лет смогут сконструировать мир будущего. Гости фестиваля познакомятся с роботами-футболистами, роботами-сумоистами и роботами-гонщиками.

Возможно, в будущем юные гости фестиваля присоединятся к инноваторам, которые работают над машинами «высшей лиги» — человекоподобными роботами. Такими, как машины из нашей подборки – каждая из них уже сейчас похожа на homo sapiens.

«Профессор» Geminoid DK (Япония)

Geminoid DK spectrum.ieee.org

Можно ли перепутать коллегу с роботом? Да, если ваш сотрудник — датский ученый Хенрик Шарф. Несколько лет назад, когда Шарф преподавал психологию в Ольборгском университете, у него появился двойник – Geminoid DK, первый японский робот с европейской внешностью.

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Как и оригинал, андроид-«мыслитель» готов поддерживать многочасовые философские споры. Еще он умеет подмигивать и гримасничать. Впрочем, последнее дается роботу с трудом. Зато в неподвижном состоянии, – например, позируя фотографам, Шарф и его копия похожи, как братья-близнецы.

Профессия преподавателя – нечто большее, чем ретрансляция знаний. Однако ученые не исключают, что в ближайшем будущем «профессора» вроде Geminoid DK смогут читать лекции или вести научно-познавательные блоги.

«Сиделка» Jia Jia (Китай)

Jia Jia engadget.com

В 2016 году научные сотрудники Китайского университета науки и технологий представили публике Jia Jia. Тогда робот выглядел не слишком убедительно.

Через год состоялось повторное «знакомство». Мимика и движения Jia Jia стали больше напоминать человеческие. Кроме того, она «поумнела»: распознает пол собеседника, копирует его эмоции, готова заваривать чай, подавать еду и внимательно слушать.

В диалоге заменить человека ей все еще не удается. Впрочем, создателей это не огорчает: по словам одного из них, навыков машины достаточно для того, чтобы в ближайшем будущем Jia Jia и ее «сестры» смогли работать сиделками в больницах и санаториях.



«Администратор» Nadine (Сингапур)

Nadine technabob.com

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Андроид Nadine была создана в 2013-м. У этого робота отличная память: он способен запоминать лица и анализировать услышанную ранее информацию. Отсюда впечатление, что машина «узнает» знакомых и «помнит» детали предыдущего разговора. Робот подстраивается под настроение собеседника, но пресекает попытки словесного буллинга.

За 6 лет Nadine успела попробовать себя в роли презентатора, секретаря Технологического университета Наньянг и администратора одной из сингапурских страховых компаний. Когда она «выучит» языки, ей откроется еще одна профессия – переводчик.

«Певица» и «актриса» EveR-3 (Южная Корея)

EveR-3 Wikipedia.org

Серию творческих андроидов EveR южнокорейские ученые разрабатывают давно – с 2003-го. Первые модели, EveR-1 и EveR-2, исполняют лирические корейские баллады. Их «младшая сестра» EveR-3 поет, играет в мюзиклах и пьесах. Ее звездное амплуа – главная роль в спектакле «Принцесса-робот и семь гномов».

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От других поющих машин EveR-3 отличает синхронизация голоса и мимики. Создается впечатление, что ее речевой апарат ничем не отличается от человеческого: чтобы произнести слово, робот шевелит губами и напрягает околоротовые мышцы.

157-сантиметровый робот говорит на английском и корейском, может передвигаться по сцене, и с помощью мимики передаст любую из 16 доступных эмоций. Например, андроид моментально выразит неудовольствие, если вы заденете его во время репетиции.

Впрочем, для людей-артистов машина все еще не конкурент: как только EveR-3 пытается сопроводить песни жестикуляцией, волшебство рассеивается, и поразительное сходство с живыми девушками исчезает.

«Консультант» Junko Chihira

Junko Chihira YouTube.com

Детище Toshiba – девушка-робот Junko Chihira – осваивает профессию консультанта в туристических центрах. Она, без преувеличения, поймет любого посетителя: машина владеет японским, китайским, английским, немецким и даже жестовым языком. Создатели непрерывно работают над усовершенствованием технологии анализа и распознавания речи, что поможет Junko Chihira еще быстрее понимать потребности собеседника.

В 2020-м Япония вновь принимает Олимпийские Игры, и на плечи Junko Chihira и ее «родственников» лягут заботы по приему туристов со всего мира.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС отправился робот с искусственным интеллектом.

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