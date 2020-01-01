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Водоотталкивающая жидкость против воды: Эксперименты

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Что будет, если в стакан водоотталкивающей жидкость вылить воду?

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Что вы знаете про водоотталкивающую жидкость? Наверняка из названия понятно, что это жидкость, которая отталкивает воду. Но вы когда-нибудь видели эту жидкость не в виде спрея из баллончика?

Что она вообще из себя будет представлять, если ее выпшикать в стакан? Есть ли у нее какие-нибудь необычные свойства, помимо отталкивания воды? И как она себя поведет, если ее смешать с самой водой? 

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВ.

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Теги: видео, эксперименты
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