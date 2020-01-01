Создан искусственный интеллект для спора с людьми

Его единственная задача - дискутировать.

Он не может победить нас. Пока что. Но программа искусственного интеллекта (ИИ), разработанная учеными из IBM, настолько хороша в спорах с людьми, что, возможно, это просто вопрос времени, когда мы не сможем конкурировать.

Project Debater, автономная дискуссионная система, которая разрабатывалась несколько лет, способна осмысленно оспаривать людей, принимать сторону в дебатах по выбранной теме и приводить веские аргументы в пользу того, почему ее точка зрения верна. .

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ИИ, описанный в новом исследовании, опубликованном в Nature , еще не в той точке, где он может превзойти человеческую аргументированную логику, но публичная демонстрация его способностей в 2019 году показала, насколько далеко зашел его искусственный способ мышления.

В ходе демонстрационных дебатов против эксперта-чемпиона по дебатам Хариша Натараджана Project Debater показал, что он смог сформировать аргумент по сложной теме (следует ли субсидировать дошкольное учреждение для семей) и представить доводы в поддержку этого аргумента.

В рамках обработки естественного языка возможность делать это включает так называемый анализ аргументов, при котором ИИ анализирует огромное количество разрозненной информации, стремясь связать вместе соответствующие разделы.

В случае Project Debater он получил архив из примерно 400 миллионов новостных статей, из которых теперь он может составлять вступительные заявления, опровержения и заключительные итоги по диапазону примерно 100 тем для дебатов.

Хотя система все еще нуждается в доработке - и еще не в той точке, где она может соответствовать человеческому эксперту по дебатам, - большинство наблюдателей, оценивающих стенограммы аргументов Project Debater, оценили ее высоко, оценивая работу ИИ как достойную в дебатах.

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Это настоящее достижение, учитывая, что технологические проблемы интеллектуального анализа аргументов для такого рода целей считались практически невозможными даже для современного ИИ всего десять лет назад.

Конечно, в последние годы мы видели, как ИИ во много раз превосходят человеческие возможности в мире игр, но добыча аргументов во многих отношениях является более сложной задачей, учитывая огромное количество информации, которую необходимо проанализировать, а затем связаны вместе.

Команда говорит, что дебаты по-прежнему находятся за пределами "зоны комфорта" систем ИИ, и что необходимо будет разработать новые парадигмы, прежде чем мы увидим, как машины превосходят присущие людям навыки аргументации в сложных и неоднозначных темах.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект впервые одолел человека в дебатах.