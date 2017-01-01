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Искусственный интеллект смог доказать, что он пацифист

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На дебатах цифровой разум смог убедить людей, что он против войны.
Интеллект доказывал свою миролюбивость
Интеллект доказывал свою миролюбивость
igromania.ru

Появилась информация о том, что в Кембридже состоялись двухчасовые дебаты, в рамках которых обсуждался вопрос потенциальной опасности, исходящей от искусственного интеллекта по отношению к человечеству. Как аргументы “за”, так и аргументы “против” были приведены самим искусственным интеллектом, для чего специалисты воспользовались системой Project Debater, разработанной компанией IBM.

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В то время как искусственно созданный “разум” представлял интересы сразу обеих позиций, ему все же на помощь пришли по два человека с каждой из сторон. Для того, чтобы устройство могло слушать и анализировать слова оппонентов, была использована система распознавания речи, что занимало какое-то время, но зато позволяло Project Debater давать ответы на все вопросы по сути и без отклонений от темы.

Дебаты прошли практически без проблем — единственное, искусственный интеллект один из аргументов повторил несколько раз, а также некоторое количество утверждений не были подкреплены аргументами. В остальном же устройство справилось с задачей отлично и доказало, что искусственный интеллект не являет собой угрозу для человечества — из трехсот людей в аудитории за данную позицию проголосовали 51,22% зрителей.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект впервые одолел человека в дебатах.

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Теги: искусственный интеллект, дебаты
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