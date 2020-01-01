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В Норвегии построят туннель в горе для кораблей

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Туннель построят в обход самого опасного морского маршрута.
Тоннель Stad Ship достигнет длины 1,7 км
Тоннель Stad Ship достигнет длины 1,7 км
Snøhetta

Удивительно амбициозный норвежский корабельный туннель Stad получил одобрение и его строительство планируется начать в следующем году. Он будет проходить через весь полуостров, позволяя судам обходить самый опасный морской маршрут Норвегии.

Известная архитектурная фирма Snøhetta занимается проектированием входов в Stad Ship Tunnel
Известная архитектурная фирма Snøhetta занимается проектированием входов в Stad Ship Tunnel
Snøhetta

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Провозглашенный первым в мире “полномасштабным“ туннелем для кораблей (хотя во Франции был открыт туннель для кораблей, который мог вместить небольшие лодки, пока он не рухнул в 1960-х годах), Stad Ship Tunnel позволит судам избегать плавания в коварных водах полуостров Стад, проходя прямо через него. Он будет иметь высоту 50 м от пола до потолка и ширину 36 м. Его общая длина составит 1,7 км.

В целом ожидается, что с помощью серии барж будет удалено 3 миллиарда кубометров породы. Инженеры будут использовать технику горизонтального бурения и взрывчатку, чтобы сначала удалить верхнюю секцию потолка, затем переключиться на вертикальное бурение и взрывчатку для нижней секции. Вход и выход из туннеля будут оставлены частично заблокированными на это время, так что внутренняя часть останется сухой во время работы, а затем взорвана, когда придет время заполнить ее водой. Известная архитектурная фирма Snøhetta, которая сама не новичок в впечатляющих инженерных достижениях, занимается проектированием входа и выхода.

Туннель будет принимать суда
Туннель будет принимать суда
Snøhetta

После того, как он откроется, через него будет проходить в среднем 19 судов в день с односторонним движением, которое меняется каждый час. У нас нет информации об их тоннаже, но это будут крупные грузовые суда, а также пассажирские суда.

Если все пойдет по плану, завершение ожидается к 2026 году. Бюджет настоящее время установлен на уровне 2,8 миллиарда норвежских крон (примерно 330 миллионов долларов США), не включая налоги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии создали первую летающую электростанцию.

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Теги: туннель, судно, Норвегия
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