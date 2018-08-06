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В Китае строят самый большой в мире подводный туннель

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Туннель откроют в 2030 году.
В Китае строят подводный туннель
В Китае строят подводный туннель

Очень часто геологические объекты вроде гор, рек и морей преграждают путь для прямой прокладки удобной дороги. В этом случае нужно строить мосты, туннели и другие средства коммуникации. И в этом нет ничего сложного, если протяженность дорог будет небольшой. Но это может стать проблемой, когда планируемое расстояние превышает несколько десятков километров, да еще и будет пролегать под водой. Однако именно это и планируют сделать власти Китая, построив туннель, одна только подводная часть которого будет составлять 135 километров.

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Новая дорога соединит Тайвань и материковую часть Китая. Планы по строительству столь амбициозного проекта обсуждаются уже несколько лет, но только сейчас, по мнению архитекторов, найдено оптимальное решение. По сравнению с планами Поднебесной, одна из самых масштабных подобных строек прошлого века, а именно, строительство Евротоннеля под Ла-Маншем, который связывает Европу с Великобританией, кажется сущей мелочью. Протяженность подводной части Евротоннеля в 3,5 раза меньше: только 37 километров при общей протяженности туннеля в 51 километр.

План туннеля
План туннеля

Возвращаясь к китайскому объекту: его диаметр будет равен 10 километрам, а максимальная разрешенная скорость движения на отдельных участках составит около 250 километров в час. При этом в туннеле будет проложено 2 железные дороги, по которым поезда будут курсировать в обоих направлениях. На всем протяжении туннеля будут организованы «островки» для забора воздуха и вентиляции, а также системы обеспечения электроэнергией, средствами сотовой связи и Wi-Fi. По обеим сторонам будет располагаться зона свободной торговли. Открытие туннеля запланировано на 2030 год.

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Теги: туннель, Китай
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Комментариев (1)
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Анатолій, Київ.  (аноним)  06.08.2018, 14:28
Оценка:  0
Анатолій, Київ.
Возвращаясь к китайскому объекту: его диаметр будет равен 10 километрам (с)

10??????. Бігмір збіговисько недоумків.!

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