Технокороль Первый: Илон Маск присвоил себе новое звание

А финансовый директор Tesla теперь Мастер над монетой.

Илон Маск получил новое название в Tesla: Технокороль. Производитель электромобилей объявил о “новой должности“ в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник вместе с новой должностью финансового директора Зака ​​Киркхорна как “Мастер над монетами“.

“Илон и Зак также сохранят свои должности в качестве главного исполнительного директора и главного финансового директора“, - говорится в заявлении - на всякий случай, если вы обеспокоены тем, что Тесла официально становится одним из семи королевств Вестероса.

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Маск, который недавно потерял статус богатейшего человека на планете после того, как в феврале цена акций Tesla упала, может так повышать свою самооценку, поскольку некогда высокая оценка его компании слегка колеблется. Компания провела одно из самых впечатляющих ралли акций в 2020 году, поднявшись более чем на 600 процентов, поскольку рынок положительно отреагировал на видение Маска автомобилей с нулевым уровнем выбросов, доминирующих в мире.

Но эти цифры начали падать в 2021 году, при этом за первые два месяца акции Tesla упали почти на 14 процентов. Пожар на фабрике компании во Фримонте на прошлой неделе также привел к падению цен на акции. И появились сообщения о более чем 450 случаях COVID-19 среди сотрудников Tesla.

Маск имеет репутацию корпоративного шутника, которого раздражает традиционный образ главы исполнительной власти и который часто раздвигает границы приличия. Он использовал Twitter, чтобы насмехаться над репортерами и государственными регулирующими органами, и нагло тестировал новое программное обеспечение для помощи водителям на своих клиентах, которое он выдавал за полностью автономную технологию.

“Технокороль“ - не единственное, что появилось у Tesla. Квадратный, поляризованный Cybertruck компании, как ожидается, также поступит в производство в конце этого года - хотя его величество Илон Первый сказал, что Tesla “повезет“, если его не отложат.

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска раскритиковали за коронавирус.