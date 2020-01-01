Выжимаем сок из съедобного тюльпана: Эксперименты
Можно ли пить сок тюльпана?
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Соковыжималка может выжимать сок. А сможет ли она выжать сок из тюльпана?
Блогер Alex Boyko решил проверить, какой на вкус сок тюльпана? И можно ли его вообще пить?
И съедобны ли вообще тюльпаны?
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если погладить одежду катком.
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