Huawei выпустила Mate 40E с новым процессором

В остальном же - этот тот же Mate 40 .

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон Huawei Mate 40E. Ранее уже была выпущена флагманская линейка Mate 40 в 2020 году в четырех вариантах, включая Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS Porsche Design.

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Новый смартфон Mate 40E имеет почти те же характеристики, что и стандартная версия Mate 40, но основное заметное отличие заключается в процессоре. Устройство Mate 40E работает на процессоре Kirin 990E 5G, а Mate 40 оснащено чипсетом Kirin 9000E.

Этот смартфон является младшей версией высокопроизводительного Mate 40, который поставляется с вариантами хранения 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Согласно официальным новостям, предварительное бронирование начинается с 18:08 сегодня перед первой продажей. Между тем, первая продажа Mate 40E запланирована на 18 марта.

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Варианты Huawei Mate 40E 8 ГБ + 128 ГБ по цене 4599 юаней (706 долларов США)

Варианты Huawei Mate 40E 8 ГБ + 128 ГБ по цене 5099 юаней (782 доллара США)

Известны и полные характеристики смартфона.

Размер дисплея : 6.5 дюймов

Разрешение: 2376 x 1080 пикселей

Частота обновления: 90 Гц

Частота дискретизации касания: 240 Гц

Процессор: Kirin 990E 5G

Программное обеспечение: EMUI 11

Возможности подключения: Bluetooth 5.2, GSM, HSPA, LTE, 5G, WiFi 6+, NFC

Основная камера: 64 МП + 16 МП + 8 МП

Фронтальная камера: 13 МП

Аккумулятор: 4200 мАч с поддержкой проводной и беспроводной сверхбыстрой зарядки 40 Вт.

Память: 8 ГБ ОЗУ и внутренняя память: 128 ГБ и 256 ГБ

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показал бесшовный складной смартфон Mate X2.