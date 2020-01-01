Huawei выпустила Mate 40E с новым процессором
Компания Huawei официально представила свой новый смартфон Huawei Mate 40E. Ранее уже была выпущена флагманская линейка Mate 40 в 2020 году в четырех вариантах, включая Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS Porsche Design.
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Новый смартфон Mate 40E имеет почти те же характеристики, что и стандартная версия Mate 40, но основное заметное отличие заключается в процессоре. Устройство Mate 40E работает на процессоре Kirin 990E 5G, а Mate 40 оснащено чипсетом Kirin 9000E.
Этот смартфон является младшей версией высокопроизводительного Mate 40, который поставляется с вариантами хранения 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Согласно официальным новостям, предварительное бронирование начинается с 18:08 сегодня перед первой продажей. Между тем, первая продажа Mate 40E запланирована на 18 марта.
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Варианты Huawei Mate 40E 8 ГБ + 128 ГБ по цене 4599 юаней (706 долларов США)
Варианты Huawei Mate 40E 8 ГБ + 128 ГБ по цене 5099 юаней (782 доллара США)
Известны и полные характеристики смартфона.
- Размер дисплея : 6.5 дюймов
- Разрешение: 2376 x 1080 пикселей
- Частота обновления: 90 Гц
- Частота дискретизации касания: 240 Гц
- Процессор: Kirin 990E 5G
- Программное обеспечение: EMUI 11
- Возможности подключения: Bluetooth 5.2, GSM, HSPA, LTE, 5G, WiFi 6+, NFC
- Основная камера: 64 МП + 16 МП + 8 МП
- Фронтальная камера: 13 МП
- Аккумулятор: 4200 мАч с поддержкой проводной и беспроводной сверхбыстрой зарядки 40 Вт.
- Память: 8 ГБ ОЗУ и внутренняя память: 128 ГБ и 256 ГБ
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показал бесшовный складной смартфон Mate X2.
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