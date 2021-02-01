Huawei показал бесшовный складной смартфон Mate X2

Mate X2 не будет иметь видимых швов на экране.

Huawei разместила постер с изображениями Mate X2 на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, демонстрируя бесшовную складную конструкцию устройства.

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В сообщении Weibo компания официально анонсировала грядущий складной смартфон с изображением в формате GIF, которое намекало на его возможности складывания. Китайский технический гигант также добавил, что закрытие и открытие устройства происходит "плавно". Ранее на этой неделе Huawei поделилась тизерным изображением, на котором также подчеркивается механизм складывания. Глядя на плакат, анимированное изображение показывает, как устройство разворачивается, а круг также демонстрирует диапазон его движения.

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Если говорить подробнее об устройстве, то это преемник первого складного смартфона компании, который может поставляться с 8,01-дюймовым складным дисплеем китайской компании BOE. Ожидается, что он будет поддерживать разрешение 2480 x 2220 пикселей. Он может иметь 6,45-дюймовый дисплей на передней панели с разрешением 2270 x 1160 пикселей. Кроме того, устройство будет иметь два дисплея, включая внешний и внутренний.

Huawei Mate X2 может питаться от аккумулятора емкостью 4400 мАч и чипсета Kirin 9000 . Он может поставляться с ОС Android 10 и поддерживать быструю зарядку 66 Вт. Для фотографии он может иметь 16-мегапиксельную основную камеру на передней панели, а его модуль задней камеры может включать 50-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную камеру, 12-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельный датчик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети рассекретили новый складной смартфон Huawei.