Следующее мероприятие Apple ожидается 23 марта

Возможно покажут новый iPad и долгожданный AirTag.

Apple обычно объявляет о своих новых продуктах в марте месяце, поскольку последние несколько лет, и ожидается, что компания будет следовать этой традиции и на этот раз. И похоже, что это мероприятие может столкнуться с другим крупным мероприятием по запуску от известного бренда.

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Apple, как ожидается, проведет мероприятие по запуску новых продуктов 23 марта. Это тот же день, когда OnePlus анонсирует свой флагманский смартфон следующего поколения - OnePlus 9.

Предстоящее мероприятие Apple 23 марта, как ожидается, будет виртуальным, и компания может выпустить линейку iPad Pro 2021, а также несколько других продуктов, включая AirTags, которые откладывались несколько раз.

Ожидается, что Apple iPad Pro 2021 будет иметь дополнительную поддержку подключения 5G и может работать на чипсете A14X Bionic, который, как сообщается, способен соответствовать производительности чипа Apple M1, используемого в новых устройствах Mac.

Также есть сообщения о том, что Apple работает над новой версией iPad Mini, которую можно было бы назвать iPad Mini Pro. Однако вряд ли устройство появится в этом месяце. Сообщается, что компания также будет использовать мини-светодиодные дисплеи для новых iPad.

Есть вероятность, что новые AirPods третьего поколения также могут быть представлены на мероприятии в конце этого месяца вместе с новым Apple TV. Хотя оба этих продукта готовы к запуску, еще не подтверждено, будут ли они запущены на этом мероприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что