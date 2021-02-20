Тренды YouTube: 24 часа в лесу и МастерШеф. Профессионалы-3
МастерШеф. Профессионалы-3. Выпуск 3 от 20.02.2021
Начинается самое интересное – двадцать лучших кулинаров готовы вступить в серьезную битву за миллион.
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Первые конкурсы всегда самые сложные для участников, ведь они еще не сработались и не всегда знают сильные стороны друг друга.
В первом задании команды должны оставить кулинарные подсказки для своих капитанов и их су-шефов. Это могут быть продукты, посуда либо девайсы. Смогут ли капитаны разгадать названия блюд, которые им нужно приготовить? Этот конкурс станет отличной проверкой на знание классических блюд разных стран.
24 ЧАСА В ЛЕСУ -В ПОИСКАХ ЕДЫ (ВЫЖИВАНИЕ)
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Блогер VanZai проведет 24 часа в холодном, зимнем лесу и попытается раздобыть еду, воду и выжить.
Видео набрало почти 3 млн просмотров за пять дней.
Напомним, ранее в тренды попали Лига Смеха - Битва титанов-2 и Чому - Пономарев.
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