Сколько весят 100 листов бумаги с текстом и без текста: Эксперименты
Сколько веса добавляет текст?
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Каждый из вас держал в руках книжку, блокнот, тетрадь, или просто листочки бумаги. У всего этого есть кое-что общее: это бумага, на которой печатают или пишут чернилами. А кто-нибудь из вас задумывался, сколько весит ваша книга, тетрадь или блокнот? А сколько весит один листочек бумаги? А может ли быть такое, что лист с чернилами весит больше, чем чистый лист? Именно это и решили проверить блогеры из Mamix Live.
Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько воды в арбузе.
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