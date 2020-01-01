Сколько весят 100 листов бумаги с текстом и без текста: Эксперименты

Сколько веса добавляет текст?

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Каждый из вас держал в руках книжку, блокнот, тетрадь, или просто листочки бумаги. У всего этого есть кое-что общее: это бумага, на которой печатают или пишут чернилами. А кто-нибудь из вас задумывался, сколько весит ваша книга, тетрадь или блокнот? А сколько весит один листочек бумаги? А может ли быть такое, что лист с чернилами весит больше, чем чистый лист? Именно это и решили проверить блогеры из Mamix Live.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько воды в арбузе.