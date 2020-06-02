Сколько воды в арбузе: Эксперименты

Правда ли, что арбуз почти полностью состоит из воды?

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Арбуз и другие фрукты содержат много воды. Но сколько точно? Блогер GopherVid решил это проверить.

Говорят, что арбузы на 90% состоят из воды. При помощи сублимационной машины они высушили арбуз, получив разницу между начальным весом и конечным. А потом высчитали, сколько в нем было жидкости.

Также блогер проверил и другие фрукты и овощи на процентное содержание воды.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать синий арбуз.