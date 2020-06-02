Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сколько воды в арбузе: Эксперименты

Комментариев: 1
Правда ли, что арбуз почти полностью состоит из воды?

Читай также: Что будет, если неделю есть только фастфуд? Эксперименты

Арбуз и другие фрукты содержат много воды. Но сколько точно? Блогер GopherVid решил это проверить. 

Говорят, что арбузы на 90% состоят из воды. При помощи сублимационной машины они высушили арбуз, получив разницу между начальным весом и конечным. А потом высчитали, сколько в нем было жидкости.

Также блогер проверил и другие фрукты и овощи на процентное содержание воды.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать синий арбуз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
RomaCrimea    02.06.2020, 16:46
Оценка:  -22
RomaCrimea
Лучше бы кровать купил.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь