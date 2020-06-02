Сколько воды в арбузе: Эксперименты
Правда ли, что арбуз почти полностью состоит из воды?
Читай также: Что будет, если неделю есть только фастфуд? Эксперименты
Арбуз и другие фрукты содержат много воды. Но сколько точно? Блогер GopherVid решил это проверить.
Говорят, что арбузы на 90% состоят из воды. При помощи сублимационной машины они высушили арбуз, получив разницу между начальным весом и конечным. А потом высчитали, сколько в нем было жидкости.
Также блогер проверил и другие фрукты и овощи на процентное содержание воды.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать синий арбуз.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил