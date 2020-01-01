Выпущен первый складной телевизор-гармошка

Цена немного кусается.

Компании C Seed не привыкать к экстравагантным телевизорам, но его новая модель поднимает их на ступеньку выше.

Только что анонсированный австрийской компанией складной телевизор M1 имеет экран 4K MicroLED, который поднимается из пола. Хотя это само по себе делает его примечательным, так же как и его размер, так как размер составляет 165 дюймов по диагонали.

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Вы можете получить от включения M1 столько же удовольствия, сколько от просмотра фильмов на нем. Когда вы готовы сесть и посмотреть шоу или фильм, в полу открывается потайной отсек, из него поднимается колонна, похожая на обелиск, а затем, когда вы встанете, свернутый экран раскрывается. По сути, это трансформер, который превращается в телевизор и не занимает места, когда вы занимаетесь чем-то другим.

Столь же впечатляющим является яркое и кристально чистое изображение на 165-дюймовом экране 4K MicroLED телевизора. Дисплей покрыт специальной поверхностью экрана, которая обеспечивает насыщенность и точность черных областей, а технология Adaptive Gap Calibration, разработанная компанией, делает границу между каждой из складывающихся панелей экрана полностью невидимой. В алюминиевую раму телевизора встроены пара широкополосных динамиков мощностью 250 Вт и сабвуфер на 700 Вт, которые помогают создать ощущение полного погружения при просмотре.

C Seed объявляет M1 "первым в мире складным 165-дюймовым телевизором MicroLED", и подобные технические инновации обходятся недешево. Набор, доступный в четырех вариантах отделки - черном, золотом, серебряном и матовом обойдется вам в 400 000 долларов.

Удивительно, но M1 не самый большой складной телевизор компании. Это название принадлежит 301-дюймовому уличному телевизору . Он далеко не такой элегантный, и его качество изображения не может сравниться с M1, но он может противостоять стихиям и имеет просто гигантский размер.

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор.