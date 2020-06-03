Разрежется ли одежда лазером на манекене? Эксперименты
Можно ли вообще это сделать?
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Блогеры из Mamix Live решили реализовать идею, которая вряд ли пришла бы вам в голову. Просто представьте - если лазером можно прожечь шарик, бумагу, петарду, то почему бы не попробовать разрезать одежду?
В видеоролике они попробовали разрезать одежду лазером. Возможно ли это вообще? А если возможно, то какую одежду получится разрезать, а какую нет?
Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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