Разрежется ли одежда лазером на манекене? Эксперименты

Можно ли вообще это сделать?

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Блогеры из Mamix Live решили реализовать идею, которая вряд ли пришла бы вам в голову. Просто представьте - если лазером можно прожечь шарик, бумагу, петарду, то почему бы не попробовать разрезать одежду?

В видеоролике они попробовали разрезать одежду лазером. Возможно ли это вообще? А если возможно, то какую одежду получится разрезать, а какую нет?

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.